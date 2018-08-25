Liverpool, Salah ile kazandı
İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion'ı 1-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion'ı 1-0 yendi.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geçen hafta Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Brighton Hove Albion'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı.
"Kırmızılar", Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 23. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sezona üçte üç yaparak başlayan ve kalesinde hiç gol görmeyen Liverpool, gelecek hafta milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak.
- 25.8.2018 22:26
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Ndiaye geliyor!
Toplam 2
Yorum
GS'li çokmu şişiriyoruz diyen arkadas ! DONK'la mı oynıcaksın orda ! mücadeleci koşan baskılı ileri geri orta saha adamı daha ne istiyon bedavaya
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Fernando Muslera'dan Gomis açıklaması!
Toplam 2
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saka Gs oldu bir Komedie Dükkani haydi hayirlisi
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 10
Yorum
Birkan Saçma sapan adamları yine topluyorlar
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