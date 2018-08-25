Liverpool, Salah ile kazandı – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , Salah ile kazandı

    Liverpool, Salah ile kazandı

    'in üçüncü haftasında oynanan maçta , sahasında 'ı 1-0 yendi.

    'in üçüncü haftasında oynanan maçta , sahasında 'ı 1-0 yendi.

    Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geçen hafta 'ı 3-2 mağlup eden Brighton Hove Albion'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı.

    "Kırmızılar", Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 23. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Sezona üçte üç yaparak başlayan ve kalesinde hiç gol görmeyen Liverpool, gelecek hafta milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak.

    1. 25.8.2018 22:26
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