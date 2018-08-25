Junior Tosun Paşa geliyor – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Junior Tosun Paşa geliyor

    Junior Tosun Paşa geliyor
    Everton'un yıldızı , oğlunu bekliyor!.. Bugün Bournemouth maçına çıkacak olan 27 yaşındaki yıldız, 'Junior Paşa'yı beklediğini söyledi. "Oğlumla maçlara hazırız. Siz yarınki maça hazır mısınız?" yazan Cenk Tosun, "Sana kavuşmayı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" yazdı.
    1. 25.8.2018
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