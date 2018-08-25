Cenk Tosun'lu Everton galibiyeti koruyamadı
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'lu Everton galibiyeti koruyamadı

    Cenk Tosun'lu Everton galibiyeti koruyamadı

    İngiltere 'in 3'üncü haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşan Everton, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibinin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

    'in ilk 2 haftasında topladığı 4 puan ile sezona etkili bir başlangıç yapan Everton, Bournemouth deplasmanından da bir puanla ayrılarak puanını 5'e yükseltti. Bournemouth ise bu sonuçla 7 puana ulaştı.

    41'inci dakikada Richarlison'un görmesiyle 10 kişi kalan Everton, 56'ncı dakikada 'un asistinde 'ın topu ağlara göndermesiyle durumu 1-0 yaptı. 61'inci dakikada Adam Smith gördüğü kırmızı kartla Bournemouth'u 10 kişi bıraktı. Maçın 66'ncı dakikasında Sigurdsson'un asistinde Keane topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı. 75'inci dakikada Joshua King'in penaltıdan attığı golle Bournemouth farkı 1'e indirirken, 79'uncu dakikada ise Nathan Ake'nin golüyle kırmızı siyahlı ekip durumu 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

    Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya Everton formasıyla ilk 11'de başladı. Cenk, bir asist yaptığı mücadelede sahadan 84'üncü dakikada ayrılırken, yerini Calvert-Lewin'e bıraktı.

    1. 25.8.2018 19:33
    2. Güncelleme: 25.8.2018 19:39
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