Cenk Tosun Angry Birds’te – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Cenk Tosun Angry Birds’te
    Everton'ın sponsoru olan video oyunu Angry Birds; , Walcott ve Sigurdsson'u karakter olarak oyuna ekledi. Tosun, iki takım arkadaşı ile 'ün 'Extra-rare five-star birds' isimli sınırlı serisinde karakter olarak yer alacak. Seri, 27 Ağustos'a kadar oynanabilecek ve Angry Birds'ün internet sitesinden indirilebilecek.
    1. 24.8.2018
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