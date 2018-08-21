Mourinho sallantıda – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Mourinho sallantıda

    Mourinho sallantıda
    'ın başına büyük umutlarla gelen bir türlü beklenilen başarıları yakalayamadı. Haftayı deplasmanda 3-2'lik Brighton yenilgisiyle kapatan ManU'da bazı taraftarlar Portekizli hocanın istifasını istedi. Yönetim ise böyle bir düşünceleri olmadığını açıkladı.
    1. 21.8.2018
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