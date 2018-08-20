İngiltere Premier League'de geçen sezonu dördüncü olarak tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise finalde Real Madrid'e kaybeden Liverpool, ligde yaptığı iyi başlangıcı Crystal Palace karşısında da devam ettirdi.

Liverpool'da 45. dakikada Mohamed Salah'a ceza sahasında yapılan müdahalenin ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen İngiliz orta saha James Milner, takımını öne geçiren golü attı. Milner, Liverpool adına attığı son 8 golü de penaltıdan buldu.

90+3. dakikada gelişen Liverpool kontratağında Senegalli Sadio Mane, skoru belirledi: 0-2

Crystal Palace'ta Aaron Wan-Bissaka 75. dakikada Salah'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk hafta kendi sahasında West Ham United'ı 4-0 mağlup eden Liverpool, böylelikle 6 puana ulaştı. Liverpool, bir sonraki maçında Brighton Hove&Albion'ı Anfield Road'da konuk edecek. İlk maçında Fulham'ı deplasmanda 2-0 yendikten sonra bu maçtan puan alamayan Crystal Palace ise Londra'nın kuzeyine, Watford'a konuk olacak.