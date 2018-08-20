Liverpool'dan rüya gibi başlangıç – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    'dan rüya gibi başlangıç

    Liverpool'dan rüya gibi başlangıç

    İngilter 'de ikinci haftanın kapanış mücadelesinde , 'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

    İngiltere 'de geçen sezonu dördüncü olarak tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise finalde 'e kaybeden , ligde yaptığı iyi başlangıcı karşısında da devam ettirdi.

    Liverpool'da 45. dakikada Mohamed Salah'a ceza sahasında yapılan müdahalenin ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen İngiliz orta saha James Milner, takımını öne geçiren golü attı. Milner, Liverpool adına attığı son 8 golü de penaltıdan buldu.

    90+3. dakikada gelişen Liverpool kontratağında Senegalli Sadio Mane, skoru belirledi: 0-2

    Crystal Palace'ta Aaron Wan-Bissaka 75. dakikada Salah'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    İlk hafta kendi sahasında 'ı 4-0 mağlup eden Liverpool, böylelikle 6 puana ulaştı. Liverpool, bir sonraki maçında Brighton Hove&Albion'ı Anfield Road'da konuk edecek. İlk maçında Fulham'ı deplasmanda 2-0 yendikten sonra bu maçtan puan alamayan Crystal Palace ise Londra'nın kuzeyine, Watford'a konuk olacak.

    1. 21.8.2018 00:06
    2. Güncelleme: 21.8.2018 00:06
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