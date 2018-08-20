Everton Miguel Veloso'nun peşinde!
Everton, serbest oyuncu statüsündeki Miguel Velosu'yu kadrosuna katmak istiyor.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton, serbest oyuncu statüsündeki 32 yaşındaki Portekizli Miguel Veloso'yu kadrosuna katmak için uğraş veriyor.
32 yaşındaki Portekizli milli oyuncu, hem defans hem de orta sahada oynayabiliyor. Bu ay başından Genoa ile kontratını fesheden oyuncunun İngiltere ve İtalya'dan kulüpler ile görüştüğü biliniyor.
Everton teknik direktörü Marco Silva, transfer dönemi kapanmış olsa da Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için bir hayli hevesli durumda.
Premier Lig'in yeni ekiplerinden Wolves'ın da Veloso için devrede olduğu gelen bilgiler arasında.
Portekizli oyuncu milli takımı adına 56 maçta forma giydi. Veloso'nun kariyerinde Sporting Lisbon ve Dynamo Kiev takımlar da bulunuyor.
İngiltere de transfer dönemi bitmiş olsa da 31 Ağustos'a kadar serbest oyuncu ve ülke içinden kiralama yapabilme seçenekleri kullanılabilir durumda.
- 20.8.2018 10:50
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Analist yani Hakan sunu diyor: buktim Italya Avrupa'dan burada çok çalismak lazim. GS lütfen beni al da yari daha az çalisarak 2 misli kazanim ;))
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