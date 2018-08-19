Son şafak sayacak – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Son şafak sayacak

    Son şafak sayacak

    Tottenham’ın kanat oyuncusu Heung-Min Son, ülkesi tarafından askere çağırıldı. 21 ay askerik yapması gereken Son görevini yerine getirmezse hapse girecek

    İNGİLTERE ekibi 'un yıldızı Heung- Min Son'un futbol hayatı tehlikeye girdi. Yıldız futbolcu ülkesi tarafından askere çağırıldı. Heung-Min Son'un askerlikten kurtulmak için tek umudu ülkesine altın madalya getirmekti ancak önceki oynanan Malezya-Güney Kore maçından kötü haber geldi. Takımı yenilen Heung-Min'in en az 21 ay askerik yapması gerekiyor.

    50 MİLYON EURO
    GÜNEY Kore yasalarına göre Olimpiyatlar'da veya Asya Oyunları'nda madalya kazanan futbolcular ayrıcalık kazanıp istemezlerse askere gitmiyor. Fakat şuan için Son'un herhangi bir milli madalyası yok. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu görevini yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacak. Tottenham'a 2015-16 sezonu başında Leverkusen'den gelen Son'un şu anki değeri 50 milyon euro civarında.
    1. 19.8.2018
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