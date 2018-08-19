Son şafak sayacak
Tottenham’ın Güney Koreli kanat oyuncusu Heung-Min Son, ülkesi tarafından askere çağırıldı. 21 ay askerik yapması gereken Son görevini yerine getirmezse hapse girecek
50 MİLYON EURO
GÜNEY Kore yasalarına göre Olimpiyatlar'da veya Asya Oyunları'nda madalya kazanan futbolcular ayrıcalık kazanıp istemezlerse askere gitmiyor. Fakat şuan için Son'un herhangi bir milli madalyası yok. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu görevini yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacak. Tottenham'a 2015-16 sezonu başında Leverkusen'den gelen Son'un şu anki değeri 50 milyon euro civarında.
- 19.8.2018
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
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Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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