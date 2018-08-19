Manchester United, Benfica'nın 15'lik harika çocuğu Ronaldo Camara'yı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor.

Benfica altyapısında oynayan 15 yaşında Ronaldo Camara'nın peşindeki kulüplerin arasında Manchester City, Barcelona ve Chelsea gibi dünya devlerinin de olduğu biliniyor.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN 3 YAŞ GENÇ!

15 yaşındaki Portekizli genç yetenek, 14 yaşından itibaren Benfica U17 takımı ile maçlara çıkmaya başladı. Futbola 2012 yılında Sporting Lisbon altyapısında başlayan harika çocuk, 3 sene sonra Benfica altyapısına transfer oldu.

Ronaldo Camara, hala Papua Yeni Gine ya da Portekiz milli takımlarından herhangi birini seçme hakkına sahip. Genç yetenek, 14 yaşından itibaren Portekiz U17 Milli Takımı ile maçlara çıkmaya başlamış durumda.

Football Wonderkids sitesinin haberine göre Ronaldo Camara, dünyanın en prestijli akademi turnuvalarından bir tanesi olarak gösterilen Uluslararası ALKASS Kupası'nda takım arkadaşları ve rakiplerinden 2 yaş küçük olmasına rağmen turnuvanın yıldızı oldu.