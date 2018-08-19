Manchester City 6 golle kazandı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    6 golle kazandı

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a> 6 golle kazandı

    İngiltere liginin son şampiyonu , Arjantinli futbolcusu Agüero'nun hat-trick yaptığı maçta 'ı 6-1 mağlup etti.

    , 'in 2. haftasında konuk ettiği 'ı 6-1 yendi.

    Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada 'nin gollerini, 25, 35 ve 75. dakikalarda , 31. dakikada Gabriel Jesus, 48. dakikada ve 84. dakikada Terence Kongolo (kendi kalesine) attı.

    Misafir ekibin golü ise 43. dakikada Jon Gorenc Stankovic'ten geldi.

    Son şampiyon Manchester City, sezona 2'de 2 yaparak başlarken, 2. maçından da puansız ayrıldı.

    1. 19.8.2018 17:59
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