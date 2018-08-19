Manchester City 6 golle kazandı
İngiltere liginin son şampiyonu Manchester City, Arjantinli futbolcusu Agüero'nun hat-trick yaptığı maçta Huddersfield Town'ı 6-1 mağlup etti.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Huddersfield Town'ı 6-1 yendi.
Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City'nin gollerini, 25, 35 ve 75. dakikalarda Sergio Agüero, 31. dakikada Gabriel Jesus, 48. dakikada David Silva ve 84. dakikada Terence Kongolo (kendi kalesine) attı.
Misafir ekibin golü ise 43. dakikada Jon Gorenc Stankovic'ten geldi.
Son şampiyon Manchester City, sezona 2'de 2 yaparak başlarken, Huddersfield Town 2. maçından da puansız ayrıldı.
- 19.8.2018 17:59
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Toplam 1
Yorum
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
Toplam 3
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TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
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