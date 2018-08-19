Cenk Tosun'lu Everton 3 puanı kaptı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    'lu Everton 3 puanı kaptı

    Cenk Tosun'lu Everton 3 puanı kaptı

    ’in ikinci haftasında Everton, Southampton’ı 2-1 mağlup etti.

    Milli futbolcumuz 'un formasını giydiği Everton 'deki ilk galibiyetine 2. haftada ulaştı.

    Everton, Southampton'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

    Cenk Tosun'un 74 dakika forma giydiği maçta Everton'un galibiyet gollerini ve Richarlison kaydederken, konuk ekibin tek sayısını Danny Ings attı.

    Bu sonucun ardından Everton puanını 4'e çıkartırken, Southampton 1 puanda kaldı.

    1. 18.8.2018 19:05
    2. Güncelleme: 19.8.2018 01:53
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