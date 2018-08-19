Cenk Tosun'lu Everton 3 puanı kaptı
İngiltere Premier League’in ikinci haftasında Everton, Southampton’ı 2-1 mağlup etti.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton Premier Lig'deki ilk galibiyetine 2. haftada ulaştı.
Everton, Southampton'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Cenk Tosun'un 74 dakika forma giydiği maçta Everton'un galibiyet gollerini Theo Walcott ve Richarlison kaydederken, konuk ekibin tek sayısını Danny Ings attı.
Bu sonucun ardından Everton puanını 4'e çıkartırken, Southampton 1 puanda kaldı.
- 18.8.2018 19:05
- Güncelleme: 19.8.2018 01:53
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
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Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
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Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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