Çağlar Söyüncü’nün vizesi tamam – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’nün vizesi tamam

    <a href="/index/caglar-soyuncu?id=c2377d21-b173-4f63-8fb7-19f6369678db" class="" rel="tag">Çağlar Söyüncü</a>’nün vizesi tamam
    Alman ekibi Freiburg takımından 'ye 21 milyon euro'ya transfer olan 'nün 'de çalışma vizesi çıktı. menajeri Claudio Puel, 22 yaşındaki yıldızın yarınki Wolverhampton maçına yetişemeyeceğini, haftaya oynayabileceğini söyledi.
    1. 17.8.2018
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