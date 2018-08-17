Çağlar Söyüncü yeni formasını giydi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yeni transferi Çağlar Söyüncü'nün takımla çalışmalara başladığını duyurdu.
İngiliz temsilcisinin internet sitesinde yer alan açıklamada, çalışma izni çıkan 22 yaşındaki futbolcunun teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla tanışarak yeni takımıyla çalışmalara başladığı kaydedildi.
Leicester City, yeni transferinin 4 numaralı formayla çekilmiş fotoğrafını da taraftarlarıyla paylaştı.
Milli futbolcuyu transferin son gününde Almanya'nın Freiburg takımından renklerine bağlayan Leicester ekibi, ligin ikinci haftasında yarın Wolverhampton ile karşılaşacak.
- 17.8.2018 22:37
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Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Toplam 22
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berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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