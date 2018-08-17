Çağlar Söyüncü yeni formasını giydi – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    yeni formasını giydi

    Çağlar Söyüncü yeni formasını giydi

    ekiplerinden , yeni transferi 'nün takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

    İngiliz temsilcisinin internet sitesinde yer alan açıklamada, çalışma izni çıkan 22 yaşındaki futbolcunun teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla tanışarak yeni takımıyla çalışmalara başladığı kaydedildi.

    , yeni transferinin 4 numaralı formayla çekilmiş fotoğrafını da taraftarlarıyla paylaştı.

    Milli futbolcuyu transferin son gününde 'nın Freiburg takımından renklerine bağlayan Leicester ekibi, ligin ikinci haftasında yarın Wolverhampton ile karşılaşacak.

    1. 17.8.2018 22:37
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