Yılın bombası – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Yılın bombası

    Yılın bombası

    dün ortaya attığı iddia günün en çok konuşulan haberleri arasına girdi.

    dün ortaya attığı iddia günün en çok konuşulan haberleri arasına girdi. L'Equipe, boşta olan teknik direktör Zidane'nın Mourinho'nun yerine 'ın başına geçeceğini ileri sürdü.

    1. 16.8.2018
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