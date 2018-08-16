Yılın bombası
Fransızların dün ortaya attığı iddia günün en çok konuşulan haberleri arasına girdi.
Fransızların dün ortaya attığı iddia günün en çok konuşulan haberleri arasına girdi. L'Equipe, boşta olan teknik direktör Zidane'nın Mourinho'nun yerine Manchester United'ın başına geçeceğini ileri sürdü.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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