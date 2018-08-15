Nijeryalı futbolcu Moses, 27 yaşında milli takımı bıraktı
İngiltere ekibi Chelsea'nin 27 yaşındaki futbolcusu Victor Moses, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
İngiltere ekibi Chelsea'nin 27 yaşındaki futbolcusu Victor Moses, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla milli takıma veda ettiğini duyuran Moses, "Kariyerimin en güzel anlarından bazılarını Nijerya formasıyla yaşadım. Bu anıları bir ömür boyu hatırlayacağım. Artık tamamen kulüp kariyerim ve aileme odaklanabilmek için milli takımı bırakmanın doğru zamanı olduğunu hissediyorum. Bu sayede genç oyunculara da kendilerini gösterebilmek için fırsat yaratmış olacağım." ifadelerini kullandı.
Kanat oyuncusu Moses, 37 maça çıkıp 12 gol attığı Nijerya Milli Takımı ile iki Dünya Kupası'nda forma giydi ve 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
- 15.8.2018 20:26
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Nijeryalı futbolcu Moses, 27 yaşında milli takımı bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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