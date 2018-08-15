Nijeryalı futbolcu Moses, 27 yaşında milli takımı bıraktı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Nijeryalı futbolcu Moses, 27 yaşında milli takımı bıraktı

    Nijeryalı futbolcu Moses, 27 yaşında milli takımı bıraktı

    ekibi 'nin 27 yaşındaki futbolcusu , Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

    ekibi 'nin 27 yaşındaki futbolcusu , Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

    Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla milli takıma veda ettiğini duyuran Moses, "Kariyerimin en güzel anlarından bazılarını formasıyla yaşadım. Bu anıları bir ömür boyu hatırlayacağım. Artık tamamen kulüp kariyerim ve aileme odaklanabilmek için milli takımı bırakmanın doğru zamanı olduğunu hissediyorum. Bu sayede genç oyunculara da kendilerini gösterebilmek için fırsat yaratmış olacağım." ifadelerini kullandı.

    Kanat oyuncusu Moses, 37 maça çıkıp 12 gol attığı Nijerya Milli Takımı ile iki 'nda forma giydi ve 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

    1. 15.8.2018 20:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nijeryalı futbolcu Moses, 27 yaşında milli takımı bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN