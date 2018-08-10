Wenger’siz ilk sezon – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Wenger’siz ilk sezon

    Wenger’siz ilk sezon
    22 yıllık hocaları ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Unai Emery'yi getiren 'de 'e 10 numaralı forma verildi. ekibi, Lucas Torreira, Bernd Leno, Sokratis ve Matteo Guendouzi için toplam 79 milyon euro harcadı.
    1. 10.8.2018
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