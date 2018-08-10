Old Trafford Stadı'nda oynanan ligin açılış mücadelesine hızlı başlayan Manchester United'da sahaya kaptan bandıyla çıkan Paul Pogba, 3'üncü dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili ataklar geliştiren Manchester United, 83. dakikada Luke Shaw'un ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a taşıdı. Leicester City, 90+2'nci dakikada Jamie Vardy'nin fileleri havalandırmasıyla umutlanmasına rağmen Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi Manchester United, Premier Lig'e 3 puanla başladı.