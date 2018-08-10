Manchester United Premier Lig'e galibiyetle başladı
İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk maçında Manchester United, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.
Old Trafford Stadı'nda oynanan ligin açılış mücadelesine hızlı başlayan Manchester United'da sahaya kaptan bandıyla çıkan Paul Pogba, 3'üncü dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da etkili ataklar geliştiren Manchester United, 83. dakikada Luke Shaw'un ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a taşıdı. Leicester City, 90+2'nci dakikada Jamie Vardy'nin fileleri havalandırmasıyla umutlanmasına rağmen Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ev sahibi Manchester United, Premier Lig'e 3 puanla başladı.
- 11.8.2018 00:51
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GFB baros 0 gol ile geldi gol kralı oldu .
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FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
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Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
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