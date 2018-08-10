Manchester United Premier Lig'e galibiyetle başladı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'e galibiyetle başladı

    <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a> <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a>'e galibiyetle başladı

    İngiltere 'de 2018-2019 sezonunun ilk maçında , konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

    Stadı'nda oynanan ligin açılış mücadelesine hızlı başlayan 'da sahaya kaptan bandıyla çıkan , 3'üncü dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda da etkili ataklar geliştiren , 83. dakikada 'un ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a taşıdı. Leicester City, 90+2'nci dakikada Jamie Vardy'nin fileleri havalandırmasıyla umutlanmasına rağmen Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla ev sahibi Manchester United, 'e 3 puanla başladı.

    1. 11.8.2018 00:51
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