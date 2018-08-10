Kırmızılar damga vurdu – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Kırmızılar damga vurdu

    Kırmızılar damga vurdu
    PREMİER Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 20 kez ile oldu. Kırmızı Şeytanlar'ı ise 18 şampiyonlukla takip etti. 'de 13, 'lu Everton 9, 7, Sunderland ve 6'şar, ise 5 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.
    1. 10.8.2018
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