Kaleye Alisson Becker – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Kaleye

    Kaleye <a href="/index/alisson-becker?id=d7fcd4a5-e5a0-4421-a6ee-2cb6350348e5" class="" rel="tag">Alisson Becker</a>
    ALMAN çalıştırıcı Jürgen Klopp ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayan , Brezilyalı file bekçisi 'i renklerine bağladı. 29 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen , 15 Eylül'den itibaren üç hafta içinde Tottenham, ve ile karşılaşacak.
    1. 10.8.2018
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