Guardiola frene bastı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    frene bastı

    <a href="/index/guardiola?id=ae29d5c9-b140-4e12-be32-0d763504d3a0" class="" rel="tag">Guardiola</a> frene bastı
    YENİ sezon öncesi şampiyon , hocası 'yı takımın başında tuttu. Geçen sezon 6 futbolcu için 250 milyon pound harcayan mavibeyazlılar, bu yıl Mahrez'i 60 milyon pounda, 'den Claudio Gomes'i ve Zwolle'den Philippe Sandler'i aldı.
    1. 10.8.2018
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