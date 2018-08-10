Çağlar Söyüncü resmen Leicester City'de
Leicester City, Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını, 22 yaşındaki savunmacının çalışma izni aldıktan sona transferin gerçekleşeceğini duyurdu.
Leicester City'nin resmi sitesinden duyurduğu transferde 22 yaşındaki yıldız için ödenen bonservis belirtilmezken bu imza karşısında City'nin kasasından 30 milyon euro çıkması bekleniyor.
Leicester City'de Çağlar Söyüncü transferinin ardından İngiliz stoper Maguaire'in Arsenal ile anlaşması bekleniyor.
ALTINORDU'NUN KASASI DOLACAK
Altınoru altyapısından çıkan Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Freiburg'a 2.5 milyon bonservisle transfer olmuştu.
Çağlar'ın Söyüncü'nün Leicester City'ye transferiyle Altınordu da bonservis ücretinden yüzde 25 yetiştirme payı alacak. Altınordu bu transferden 10.5 milyon euro; yaklaşık 67 milyon TL kazanacak.
- 9.8.2018 20:11
- Güncelleme: 10.8.2018 02:07
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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