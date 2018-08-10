Çağlar Söyüncü resmen Leicester City'de – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    resmen 'de

    Çağlar Söyüncü resmen Leicester City'de

    , ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını, 22 yaşındaki savunmacının çalışma izni aldıktan sona transferin gerçekleşeceğini duyurdu.

    'inin zirveye oynayan ekiplerinden , 15 kez A Milli formayı giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Leicester City'nin resmi sitesinden duyurduğu transferde 22 yaşındaki yıldız için ödenen bonservis belirtilmezken bu imza karşısında City'nin kasasından 30 milyon euro çıkması bekleniyor.

    Leicester City'de Çağlar Söyüncü transferinin ardından İngiliz stoper Maguaire'in Arsenal ile anlaşması bekleniyor.

    ALTINORDU'NUN KASASI DOLACAK
    Altınoru altyapısından çıkan Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Freiburg'a 2.5 milyon bonservisle olmuştu.

    Çağlar'ın Söyüncü'nün Leicester City'ye transferiyle Altınordu da bonservis ücretinden yüzde 25 yetiştirme payı alacak. Altınordu bu transferden 10.5 milyon euro; yaklaşık 67 milyon TL kazanacak.
    1. 9.8.2018 20:11
    2. Güncelleme: 10.8.2018 02:07
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