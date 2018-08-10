8 milyarlık lig – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    8 milyarlık lig

    8 milyarlık lig
    20 takımın mücadele ettiği , 7.81 milyar euro'luk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı ligi konumunda. 1 milyar euro ile en pahalı takım son şampiyon M. City olurken, 941 milyon euro'yla ikinci sırayı aldı. En ucuz kadroya sahip takımsa 55.4 milyon euro ile lige yeni çıkan oldu.
    1. 10.8.2018
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