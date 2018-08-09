Athletic Bilbao'nun kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Chelsea, 35 milyon Euro bedelle kalecileri Courtois'yı son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'e bonservisiyle birlikte yollamıştı.

Maviler, anlaşmanın bir parçası olarak 24 yaşındaki Hırvat futbolcu Mateo Kovacic ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. İmza töreninde konuşan Kovacic, Chelsea'ye geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Yeni bir ligde oynamak beni heyecanlandırıyor. Başlangıçlar her zaman zor ama eminim antrenörüm ve takım arkadaşlarım bana yardımcı olacak. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.



Real Madrid'e 2015-2016 sezonunun başında transfer olan Hırvat futbolcu tam 3 sezon eflatun-beyazlıların formasını giydi. Bugüne kadar çıktığı 107 maçta 3 gole imza atan Kovacic, 8 de asist yaptı. Yetenekli futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda 5 mücadelede forma giydi.