Lucas Perez, West Ham United'da
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    <a href="/index/lucas-perez?id=891edae0-3fb0-49b3-9aaf-1127cc684496" class="" rel="tag">Lucas Perez</a>, <a href="/index/west-ham-united?id=7d2b444c-4510-4172-b701-f6661f43c847" class="" rel="tag">West Ham United</a>'da

    ekibi , 'den İspanyol golcü futbolcu 'i kadrosuna kattı.

    Kulübü, 29 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    İngiltere basını, Perez'in 10 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.

    Perez, 'in yanı sıra 'da Rayo Vallecano, , 'da Karpaty Lviv ve 'da PAOK formaları giydi.

    Geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı 'da 37 maça çıkan Perez, 9 gol attı.

    1. 9.8.2018 13:13
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