İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Arsenal'den İspanyol golcü futbolcu Lucas Perez'i kadrosuna kattı.
West Ham United Kulübü, 29 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere basını, Perez'in 10 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.
Perez, Arsenal'in yanı sıra İspanya'da Rayo Vallecano, Deportivo La Coruna, Ukrayna'da Karpaty Lviv ve Yunanistan'da PAOK formaları giydi.
Geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Deportivo La Coruna'da 37 maça çıkan Perez, 9 gol attı.
- 9.8.2018 13:13
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 15
Yorum
HÜSEYİNN FENERBAHCE BUYUK TAKIM FORVET ŞART BU OYUNCULARDAN 1 TANESİ OLURSA İYİ BİR FENERBAHCE OLUR
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60 sezonun lideri Fenerbahçe
Toplam 5
Yorum
heya sahiden en çok mok yiyen ibne ço...şikebahçed 60 yılda ençok kupa alan en çok evrupada oynayan ençok euefa kupası alan uefa süper kupası alan türkiye süper kupa sahibi federasyon kupa sa
Lucas Perez, West Ham United'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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