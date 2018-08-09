Everton, Yerry Mina ve Andre Gomes'i kadrosuna kattı!
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , ve 'i kadrosuna kattı!

    <a href="/index/everton?id=ebb19cc0-25aa-4878-85c9-13c3cb5d9f91" class="" rel="tag">Everton</a>, <a href="/index/yerry-mina?id=a4102912-22cf-416e-8a2f-1d257c0b6e23" class="" rel="tag">Yerry Mina</a> ve <a href="/index/andre-gomes?id=2658cf82-d8e5-46d8-933f-1f02ce954f15" class="" rel="tag">Andre Gomes</a>'i kadrosuna kattı!

    'in köklü ekiplerinden , 'dan ve transferlerini tamamladı.

    'de geçtiğimiz sezonu 49 puan ile 8. sırada tamamlayan , savunma ve orta saha hattını 'dan yaptığı iki transferle güçlendirdi.

    Adı, bu yaz transfer döneminde ve ile de anılan 'yı 30 milyon £ karşılığında beş yıllığına kadrosuna katan , 'i ise 1 yıllığına Katalan kulübünden kiraladı.

    BARCELONA&EVERTON TİCARET YOLU!

    Merseyside'ın mavileri, 25 yaşındaki sol bek Lucas Digne'nin ardından ve transferleri ile bu yaz 'dan toplamda üç oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.

    Katalan ekibinde geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan bu üç ismin, gösterdikleri performanslar ile 'de Everton'a ne kadar katkı sağlayacağı ise şimdiden merak konusu.

    1. 9.8.2018 14:47
    2. Güncelleme: 9.8.2018 15:22
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