Everton, Yerry Mina ve Andre Gomes'i kadrosuna kattı!
İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton, Barcelona'dan Yerry Mina ve Andre Gomes transferlerini tamamladı.
İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 49 puan ile 8. sırada tamamlayan Everton, savunma ve orta saha hattını Barcelona'dan yaptığı iki transferle güçlendirdi.
Adı, bu yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Yerry Mina'yı 30 milyon £ karşılığında beş yıllığına kadrosuna katan Everton, Andre Gomes'i ise 1 yıllığına Katalan kulübünden kiraladı.
BARCELONA&EVERTON TİCARET YOLU!
Merseyside'ın mavileri, 25 yaşındaki sol bek Lucas Digne'nin ardından Yerry Mina ve Andre Gomes transferleri ile bu yaz Barcelona'dan toplamda üç oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.
Katalan ekibinde geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan bu üç ismin, gösterdikleri performanslar ile İngiltere Premier Lig'de Everton'a ne kadar katkı sağlayacağı ise şimdiden merak konusu.
- 9.8.2018 14:47
- Güncelleme: 9.8.2018 15:22
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Jordan Ayew Galatasaray yolunda
Toplam 3
Yorum
sam 3 milyon verip iki aydan beri emreyi bile alamayan gs nasil ayew i alacak biri bana anlatsin.para nerde oyuncu satamiyorsun
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 16
Yorum
Harbi Fenerli Fernandao yerine satilacak o kadar kisi vardiki,gidip ilk önce elimde en saglam forveti satmakta sacmalik.Kafayla gol atacak kimse yok
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
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