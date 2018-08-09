İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 49 puan ile 8. sırada tamamlayan Everton, savunma ve orta saha hattını Barcelona'dan yaptığı iki transferle güçlendirdi.

Adı, bu yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Yerry Mina'yı 30 milyon £ karşılığında beş yıllığına kadrosuna katan Everton, Andre Gomes'i ise 1 yıllığına Katalan kulübünden kiraladı.

BARCELONA&EVERTON TİCARET YOLU!

Merseyside'ın mavileri, 25 yaşındaki sol bek Lucas Digne'nin ardından Yerry Mina ve Andre Gomes transferleri ile bu yaz Barcelona'dan toplamda üç oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.

Katalan ekibinde geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan bu üç ismin, gösterdikleri performanslar ile İngiltere Premier Lig'de Everton'a ne kadar katkı sağlayacağı ise şimdiden merak konusu.