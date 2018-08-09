Everton transferin son günü şov yaptı! Yerry Mina, Andre Gomes, Bernard – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    transferin son günü şov yaptı! , ,

    <a href="/index/everton?id=ebb19cc0-25aa-4878-85c9-13c3cb5d9f91" class="" rel="tag">Everton</a> transferin son günü şov yaptı! <a href="/index/yerry-mina?id=a4102912-22cf-416e-8a2f-1d257c0b6e23" class="" rel="tag">Yerry Mina</a>, <a href="/index/andre-gomes?id=2658cf82-d8e5-46d8-933f-1f02ce954f15" class="" rel="tag">Andre Gomes</a>, <a href="/index/bernard?id=9e8bbb86-57b9-4a23-8d07-e374a290c5ba" class="" rel="tag">Bernard</a>

    temsilcisi , 'dan ve ile Brezilyalı 'ı kadrosuna kattı

    Premier Lig takımlarından , 'dan ve ile Brezilyalı 'ı kadrosuna dahil etti.

    'de sezonunun son gününü yoğun geçiren , 'dan Kolombiyalı ve Portekizli ile ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı 'ı renklerine bağladı.

    Everton, Kolombiyalı Mina için Barcelona'ya 30,25 milyon bonservis bedeli ve sözleşmedeki ek maddelerin gerçekleşmesi halinde 1,5 milyon bonus ödeyecek. Portekizli Andre Gomes ise 2,25 milyon avro karşılığında bir sezon kiralık olarak İngiltere temsilcisinde forma giyecek.

    Everton, Türk takımlarının listesinde olduğu iddia edilen bonservisi elinde olan Brezilyalı kanat oyuncusu Bernard ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    1. 9.8.2018 20:35
    2. Güncelleme: 9.8.2018 20:36
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