Everton transferin son günü şov yaptı! Yerry Mina, Andre Gomes, Bernard
İngiltere temsilcisi Everton, Barcelona'dan Yerry Mina ve Andre Gomes ile Brezilyalı Bernard'ı kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Barcelona'dan Yerry Mina ve Andre Gomes ile Brezilyalı Bernard'ı kadrosuna dahil etti.
İngiltere'de transfer sezonunun son gününü yoğun geçiren Everton, Barcelona'dan Kolombiyalı Yerry Mina ve Portekizli Andre Gomes ile Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Bernard'ı renklerine bağladı.
Everton, Kolombiyalı Mina için Barcelona'ya 30,25 milyon avro bonservis bedeli ve sözleşmedeki ek maddelerin gerçekleşmesi halinde 1,5 milyon avro bonus ödeyecek. Portekizli Andre Gomes ise 2,25 milyon avro karşılığında bir sezon kiralık olarak İngiltere temsilcisinde forma giyecek.
Everton, Türk takımlarının transfer listesinde olduğu iddia edilen bonservisi elinde olan Brezilyalı kanat oyuncusu Bernard ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 9.8.2018 20:35
- Güncelleme: 9.8.2018 20:36
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Yorum
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Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Everton transferin son günü şov yaptı! Yerry Mina, Andre Gomes, Bernard haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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