En pahalı 1 numara Kepa! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    En pahalı 1 numara !

    En pahalı 1 numara Kepa!
    , dünya tarihinin en pahalı kaleci transferine imza attı. İngiliz ekibi, Bilbao forması giyen 'yı serbest k alma maddesini kullanıp 80 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. 23 yaşındaki file bekçisi, en pahalı kaleci transferi olarak tarihe geçti.
    1. 9.8.2018
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