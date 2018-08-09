Çağlar Ada'da!
Freiburg forması giyen milli oyuncumuz, 25 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz Leicester City’e transfer oldu.
ALTINORDU'YA SERVET
Freiburg ile yaptığı sözleşmede bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alma hakkı bulunan Altınordu'nun kasasına da 7.5 milyon euro girecek. Everton'da forma giyen Cenk Tosun'dan sonra Ada'daki ikinci Türk futbolcu olacak Çağlar, Leicester'da ilk sezon haftalık 55 bin, ikinci yıl 58 bin, 3. senesinde ise 66 bin pound kazanacak.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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