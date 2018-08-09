Çağlar Ada'da! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Çağlar Ada'da!

    Çağlar Ada'da!

    forması giyen milli oyuncumuz, 25 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ’e oldu.

    Profesyonelliğe adım attığı Altınordu'dan 2016-2017 sezonu öncesi 2.5 milyon euro bedelle Freiburg'a olan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki milli oyuncu, İngiliz ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. 25 milyon euro bonservisle Ada'ya olan Çağlar, eski kulübü Altınordu'ya da para kazandırdı.

    ALTINORDU'YA SERVET
    ile yaptığı sözleşmede bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alma hakkı bulunan Altınordu'nun kasasına da 7.5 milyon euro girecek. Everton'da forma giyen Cenk Tosun'dan sonra Ada'daki ikinci Türk futbolcu olacak Çağlar, Leicester'da ilk sezon haftalık 55 bin, ikinci yıl 58 bin, 3. senesinde ise 66 bin pound kazanacak.
    1. 9.8.2018
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