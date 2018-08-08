Çağlar Söyüncü Leicester City'e imzayı atıyor
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'e imzayı atıyor

    Çağlar Söyüncü Leicester City'e imzayı atıyor

    Freiburg'da forma giyen Milli futbolcu , ekiplerinden 'e oluyor...

    'dan Freiburg'a olarak büyük bir çıkış yaşayan ve ardından Avrupa kulüplerinin listesinden adı düşmeyen 'in yolunu tuttu. Son olarak 'in ısrarla istediği milli stoperi kaptı.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

    Önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Çağlar'ın Ada ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN 25 MİLYON EURO

    'nin için Freiburg'a 25 milyon Euro teklif ettiği ve cevap beklediği belirtildi.

    ALTINORDU DA KAZANDI

    2016 yazında Freiburg'a 2.65 milyon euro bonservis karşılığında giden Çağlar'ın satışından eski kulübü , %25 pay alacak. doğumlu milli stoper, Bundesliga'da şu ana dek toplam 50 maça çıktı.

    1. 8.8.2018 09:44
    2. Güncelleme: 8.8.2018 10:04
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