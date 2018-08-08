Çağlar Söyüncü Leicester City'e imzayı atıyor
Freiburg'da forma giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer oluyor...
Altınordu'dan Freiburg'a transfer olarak büyük bir çıkış yaşayan ve ardından Avrupa kulüplerinin transfer listesinden adı düşmeyen Çağlar Söyüncü Premier Lig'in yolunu tuttu. Son olarak Arsenal'in ısrarla istediği milli stoperi Leicester City kaptı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Çağlar'ın Ada ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN 25 MİLYON EURO
Leicester City'nin Çağlar Söyüncü için Freiburg'a 25 milyon Euro teklif ettiği ve cevap beklediği belirtildi.
ALTINORDU DA KAZANDI
2016 yazında Freiburg'a 2.65 milyon euro bonservis karşılığında giden Çağlar'ın satışından eski kulübü Altınordu, %25 pay alacak. İzmir doğumlu milli stoper, Bundesliga'da şu ana dek toplam 50 maça çıktı.
- 8.8.2018 09:44
- Güncelleme: 8.8.2018 10:04
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Kocaman kayıp! Valbuena...
Toplam 3
Yorum
hakan tamam mali durum kötü de, gecen seneki kadroyla bu maca cıkacaksak yönetim ne yaptı? oyuncu satışı yok, forvet yok vs vs
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Toplam 11
Yorum
Recep Forvet neden alınmadı. Adam ne yapsın forvetmi? Tur gittikten sonra Ronaldo gelse ne olacak?
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Toplam 11
Yorum
Recep Kadro aynı ne değişti? Aziz'i eleştirdik ama her sene 3 tane isimli oyuncu alırdı. Şimdi 2 çocuk 1 sakat aldık. Koskoca Ali Koç bumu
Çağlar Söyüncü Leicester City'e imzayı atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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