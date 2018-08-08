Altınordu'dan Freiburg'a transfer olarak büyük bir çıkış yaşayan ve ardından Avrupa kulüplerinin transfer listesinden adı düşmeyen Çağlar Söyüncü Premier Lig'in yolunu tuttu. Son olarak Arsenal'in ısrarla istediği milli stoperi Leicester City kaptı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Çağlar'ın Ada ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN 25 MİLYON EURO

Leicester City'nin Çağlar Söyüncü için Freiburg'a 25 milyon Euro teklif ettiği ve cevap beklediği belirtildi.

ALTINORDU DA KAZANDI

2016 yazında Freiburg'a 2.65 milyon euro bonservis karşılığında giden Çağlar'ın satışından eski kulübü Altınordu, %25 pay alacak. İzmir doğumlu milli stoper, Bundesliga'da şu ana dek toplam 50 maça çıktı.