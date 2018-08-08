Arsenal’de patron çıldırdı! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ’de patron çıldırdı!

    Arsenal’de patron çıldırdı!
    'in yüzde 67'lik hissesine sahip olan Stan Kroenke, dünya gündemindeydi. ABD'li iş adamının, Rus Usmanov'un sahip olduğu yüzde 30'luk hisseyi de alıp, İngiliz ekibinde tek söz sahibi olmak istediği açıklandı. İngiliz ekibi Arsenal'in piyasa değerinin 2.3 milyar pound olduğu belirtiliyor.
    1. 8.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arsenal’de patron çıldırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN