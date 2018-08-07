Burnley, Joe Hart'ı transfer etti
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Burnley, etti

    Burnley, Joe Hart'ı transfer etti

    'in 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, 'den İngiliz kaleci Hart'ı renklerine bağladı

    'in 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, 'den kaleci 'ı kadrosuna kattı.

    Burnley Kulübü, 31 yaşındaki İngiliz file bekçisi Hart ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    basını, ekibi Burnley'nin Hart için Manchester City'ye 3,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

    Hart, savunma oyuncusu Ben Gibson'ın ardından Burnley'nin sezon öncesi gerçekleştirdiği ikinci oldu.

    Manchester City'ye 2006'da transfer olan Hart, İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın göreve gelmesinin ardından forma şansı bulamamıştı. Tecrübeli kaleci, son iki sezonu 'nın Torino ve ülkesinin takımlarında kiralık olarak geçirmişti.

    1. 7.8.2018 13:01
    2. Güncelleme: 7.8.2018 13:24
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