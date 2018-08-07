Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Manchester City'den İngiliz kaleci Hart'ı renklerine bağladı
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Manchester City'den kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattı.
Burnley Kulübü, 31 yaşındaki İngiliz file bekçisi Hart ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basını, Premier Lig ekibi Burnley'nin Hart için Manchester City'ye 3,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
Hart, savunma oyuncusu Ben Gibson'ın ardından Burnley'nin sezon öncesi gerçekleştirdiği ikinci transfer oldu.
Manchester City'ye 2006'da transfer olan Hart, İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın göreve gelmesinin ardından forma şansı bulamamıştı. Tecrübeli kaleci, son iki sezonu İtalya'nın Torino ve ülkesinin West Ham United takımlarında kiralık olarak geçirmişti.
- 7.8.2018 13:01
- Güncelleme: 7.8.2018 13:24
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Fatih Terim Galatasaray'da olağanüstü hal ilan etti!
Toplam 16
Yorum
öğretici GS bu şekilde sancılı başladığı sezonların sonunda hep şampiyon olmuştur !
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Galatasaray'da Gomis tartışılmaya başlandı!
Toplam 10
Yorum
öğretici attığı penaltıları da kalecilerin kurtarmasına ramak kalmıştı ! bence menajeri de çağırılıp ücretinin 2 milyona düşürmesi istensin !
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 20
Yorum
Yazik oldu Galatasaray kötü oynadı lakin haksızlık oldu hakemden. Kırmızı kart bu ne derseniz bakın kuralara ve diger ülkelerde son oyuncu kırmızı kart
Burnley, Joe Hart'ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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