İsveç'te Mesut Özil'e tam destek
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İtalyan temsilcisi Lazio ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanan ve yaklaşık 15 bin futbolseverin takip ettiği mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Reiss Nelson ile 64. dakikada Pierre Aubameyang attı.
Arsenal'de forma giyen ve karşılaşmaya yedek başlayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, 61. dakikada oyuna girdi. Topla her buluşmasında taraftarların tezahüratlarla desteklediği Mesut Özil, maçın bitiminde taraftarları alkışlayarak karşılık verdi.
- 4.8.2018 23:28
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