İsveç'te Mesut Özil'e tam destek – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'te 'e tam destek

    İsveç'te Mesut Özil'e tam destek

    ekiplerinden , İtalyan temsilcisi Lazio ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

    'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanan ve yaklaşık 15 bin futbolseverin takip ettiği mücadelede ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Reiss Nelson ile 64. dakikada Pierre Aubameyang attı.

    'de forma giyen ve karşılaşmaya yedek başlayan Türk asıllı Alman yıldız , 61. dakikada oyuna girdi. Topla her buluşmasında taraftarların tezahüratlarla desteklediği Mesut Özil, maçın bitiminde taraftarları alkışlayarak karşılık verdi.

    1. 4.8.2018 23:28
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