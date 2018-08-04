Everton'a Cenk'in golü yetmedi – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Everton'a Cenk'in golü yetmedi

    Everton'a Cenk'in golü yetmedi

    ekiplerinden Everton, hazırlık maçında İspanyol temsilcisi 'ya 3-2 mağlup oldu.

    İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcu , maçın 17. dakikasında takımının ilk golünü kaydederken, ikinci gol 30. dakikada Michael Keane'den geldi.

    'ya galibiyeti getiren golleri ise 6 ve 22. dakikalarda Rodrigo, 75. dakikada ise Daniel Wass attı.

    Everton Kulübü, 73 dakika sahada kalan milli futbolcunun attığı şık golü sosyal medya hesabından paylaştı.



    1. 4.8.2018 19:57
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