Daha pahalısı yok
Roma’nın 26 yaşındaki Brezilyalı eldiveni Alisson Becker’i 85 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan Liverpool, kaleci transferinde rekor kırdı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, zayıf karnı olarak görülen kalesini rekor bir transferle doldurdu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi Finali'nde hatalı goller yiyen Loris Karius'un yerine yıldız arayan Ada ekibi, Roma'nın file bekçisi Alisson Becker'i 5 yıllığına renklerine bağladı. Uzun süredir Brezilyalı eldivenin peşinden koşan Liverpool, bu transfer için kasasından tam 75 milyon euro çıkardı. 26 yaşındaki file bekçisi, böylece Buffon'un elinde olan 'en pahalı kaleci' unvanının yeni sahibi olmayı başardı. Juventus, Buffon'u kadrosuna katmak için 2001 yılında Parma'ya yaklaşık 53 milyon euro ödemişti. Böylece, geçtiğimiz günlerde Paris-Saint Germain'e giden efsane eldivenin 17 yıldır taşıdığı unvan Alisson'a geçti. Liverpool, geçtiğimiz sezonun devre arasında Southampton'a 85 milyon euro ödeyerek 27 yaşındaki Hollandalı Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmış ve tarihin en pahalı defans oyuncusu transfer rekonunu da eline geçirmişti.
- 21.7.2018
- Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
- Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
- Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
-
Galatasaray Ndiaye'yi transfer etti!
Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
-
CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde!
Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
-
Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Daha pahalısı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.