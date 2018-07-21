Daha pahalısı yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, zayıf karnı olarak görülen kalesini rekor bir transferle doldurdu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi Finali'nde hatalı goller yiyen Loris Karius'un yerine yıldız arayan Ada ekibi, Roma'nın file bekçisi Alisson Becker'i 5 yıllığına renklerine bağladı. Uzun süredir Brezilyalı eldivenin peşinden koşan Liverpool, bu transfer için kasasından tam 75 milyon euro çıkardı. 26 yaşındaki file bekçisi, böylece Buffon'un elinde olan 'en pahalı kaleci' unvanının yeni sahibi olmayı başardı. Juventus, Buffon'u kadrosuna katmak için 2001 yılında Parma'ya yaklaşık 53 milyon euro ödemişti. Böylece, geçtiğimiz günlerde Paris-Saint Germain'e giden efsane eldivenin 17 yıldır taşıdığı unvan Alisson'a geçti. Liverpool, geçtiğimiz sezonun devre arasında Southampton'a 85 milyon euro ödeyerek 27 yaşındaki Hollandalı Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmış ve tarihin en pahalı defans oyuncusu transfer rekonunu da eline geçirmişti.