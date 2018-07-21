Daha pahalısı yok – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Daha pahalısı yok

    Daha pahalısı yok

    Roma’nın 26 yaşındaki Brezilyalı eldiveni ’i 85 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan , kaleci transferinde rekor kırdı

    ekiplerinden , zayıf karnı olarak görülen kalesini rekor bir transferle doldurdu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi Finali'nde hatalı goller yiyen Loris Karius'un yerine yıldız arayan Ada ekibi, Roma'nın file bekçisi 'i 5 yıllığına renklerine bağladı. Uzun süredir Brezilyalı eldivenin peşinden koşan Liverpool, bu için kasasından tam 75 milyon euro çıkardı. 26 yaşındaki file bekçisi, böylece Buffon'un elinde olan 'en pahalı kaleci' unvanının yeni sahibi olmayı başardı. , Buffon'u kadrosuna katmak için 2001 yılında Parma'ya yaklaşık 53 milyon euro ödemişti. Böylece, geçtiğimiz günlerde Paris-Saint Germain'e giden efsane eldivenin 17 yıldır taşıdığı unvan Alisson'a geçti. Liverpool, geçtiğimiz sezonun devre arasında Southampton'a 85 milyon euro ödeyerek 27 yaşındaki Hollandalı Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmış ve tarihin en pahalı defans oyuncusu transfer rekonunu da eline geçirmişti.

    1. 21.7.2018
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