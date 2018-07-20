Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini 5 yıl uzattı
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    , Heung-Min 'un sözleşmesini 5 yıl uzattı

    <a href="/index/tottenham?id=13d53d95-e178-447c-829b-02087c511b96" class="" rel="tag">Tottenham</a>, Heung-Min <a href="/index/son?id=0f537441-0314-4ed0-9df2-619b83e60af3" class="" rel="tag">Son</a>'un sözleşmesini 5 yıl uzattı

    ekiplerinden , futbolcu Heung-Min 'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibi , iç transferde futbolcu Heung-Min ile nikah tazeledi. 'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

    26 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Alman temsilcisi 'den 30 milyon Euro'ya edilmişti. oyuncu, ile toplamda 140 resmi müsabakaya çıktı ve 47 kez rakip fileleri havalandırdı.
    Heung-Min , 'da düzenlenen 'nda da Güney Kore'nin kadrosunda yer almış ve 2 gol kaydetmişti.

    1. 20.7.2018 16:48
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