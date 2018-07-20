Liverpool, 10 numarayı Mane'ye emanet etti
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    , 10 numarayı Mane'ye emanet etti

    ekiplerinden , Senegalli futbolcu , bu sezon 10 numaralı forma ile mücadele edeceği açıkladı.

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Brezilyalı futbolcu 'nun 'ya transferinin ardından 'da 10 numaralı forma boşta kalmıştı. İngiliz ekibi yeni 10 numarası açıkladı. Gelecek sezon 10 numaralı formayı Senegalli futbolcu giyecek.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sane'nin 2018-2019 sezonunda 10 numarayı giyeceği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu 19 numaralı formayı giyiyordu.


    Golcü futbolcu, 2016 yılında Southampton'dan 41 milyon Euro'ya olmuştu.
    'da daha önce 10 numaralı formayı Joe Cole, Luis Garcia, Michael Owen, Andriy Voronin ve giymişti.

    1. 20.7.2018 16:18
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