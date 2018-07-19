Zola, Sarri'nin yardımcısı oldu
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Zola, Sarri'nin yardımcısı oldu

    Zola, Sarri'nin yardımcısı oldu

    ekibi 'de teknik direktör Maurizio Sarri'nin yardımcılığına İtalyan Gianfranco Zola getirildi.

    Kulübü, takımın eski futbolcularından Zola'nın yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstleneceğini duyurdu.

    ekibinde 1996-2003 yıllarında forma giyen 52 yaşındaki Zola, İngiltere'de , Watford, 'da Cagliari, 'da El-Arabi ve İtalya 'nın alt yaş kategorilerinde teknik direktörlük yaptı.

    1. 19.7.2018 09:59
    2. Güncelleme: 19.7.2018 10:24
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