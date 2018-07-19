Zola, Sarri'nin yardımcısı oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri'nin yardımcılığına İtalyan Gianfranco Zola getirildi.
Chelsea Kulübü, takımın eski futbolcularından Zola'nın yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstleneceğini duyurdu.
Londra ekibinde 1996-2003 yıllarında forma giyen 52 yaşındaki Zola, İngiltere'de West Ham United, Watford, İtalya'da Cagliari, Katar'da El-Arabi ve İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde teknik direktörlük yaptı.
- 19.7.2018 09:59
- Güncelleme: 19.7.2018 10:24
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