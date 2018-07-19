Chelsea Kulübü, takımın eski futbolcularından Zola'nın yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstleneceğini duyurdu.

Londra ekibinde 1996-2003 yıllarında forma giyen 52 yaşındaki Zola, İngiltere'de West Ham United, Watford, İtalya'da Cagliari, Katar'da El-Arabi ve İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde teknik direktörlük yaptı.