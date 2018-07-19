Tottenham, Cengiz Ünder'i istiyor
Roma forması giyen Milli yıldız Cengiz Ünder'i İngiltere'nin önde gelen ekiplerinden Tottenham kadrosuna katmak istiyor.
- 19.7.2018 11:39
- Güncelleme: 19.7.2018 11:41
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Onyekuru fırladı
Toplam 2
Yorum
rohagi bu oyuncu celimsiz. sampiyonlar liginde dokulur
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İade ettiler
Toplam 1
Yorum
KÖRFEZ Nasil bir acemilerlen calisildigi ortaya cikdi o zamanlar ucaklar inecek diyen acemi yoneticilerin ilk deyil insanlah bir daha olmaz.
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 1
Yorum
hımmm daha volkanı tanımamış..aykuta sorsun o anlatırdı.onun ipiyle kuyuya inilmez.
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