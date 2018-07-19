Tottenham, Cengiz Ünder'i istiyor
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Tottenham, 'i istiyor

    Tottenham, Cengiz Ünder'i istiyor

    Roma forması giyen Milli yıldız 'i 'nin önde gelen ekiplerinden Tottenham kadrosuna katmak istiyor.

    Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Roma forması giyen yıldız futbolcu 'i etmek istiyor. Geçtiğimiz sezon başında 'nin de kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder için Tottenham yöneticileri, City'li yetkililerden bilgi aldı. Bu futbolcu için geçtiğimiz sezon başında rapor çıkaran Manchester City, Kuzey Londra temsilcisine bu transfer için yardımcı oluyor. Cengiz Ünder'in bu sezon Roma'da gösterdiği performans sonrasında Tottenham'ın radarına girmesiyle birlikte, Ada ekibi bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. İngiltere'de 9 Ağustos'da bitecek olan transfer dönemi öncesinde Cengiz'e imza attırmayı hedefleyen Tottenham, önümüzdeki günlerde Roma'nın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Cengiz Ünder için 35 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor.
    1. 19.7.2018 11:39
    2. Güncelleme: 19.7.2018 11:41
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