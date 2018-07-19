Oxlade-Chamberlain yeni sezonu da kaçırıyor
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Oxlade-Chamberlain yeni sezonu da kaçırıyor

    Oxlade-Chamberlain yeni sezonu da kaçırıyor

    takımlarından 'da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlığı nedeniyle yeni sezonda takımdaki yerini alamayacak.

    İngiliz ekibinin Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, geçen sezon Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun yeni sezonun büyük bölümünde tedavi ve rehabilitasyona odaklanacağını söyledi.

    Anfield Road Stadı'nda Roma maçında ile girdiği ikili mücadelenin ardından dizinden sakatlanan İngiliz futbolcu, 'da düzenlenen 2018 'nı da kaçırmıştı.

    Geçen sezon öncesinde 'dan 35 milyon sterlin bonservisle 'a transfer olan Oxlade-Chamberlain, tüm kulvarlarda 42 maçta forma giymişti.

    1. 19.7.2018 10:50
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