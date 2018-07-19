Alisson Liverpool transferi için İngiltere'de – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    transferi için İngiltere'de

    Alisson Liverpool transferi için İngiltere'de
    İngiliz basını, 'un, Roma'da harikalar yaratan ve Milli Takımı'nın kalesini koruyan Becker için 75 milyon euro'ya ettiğini iddia etti. Bu transfer resmiyet kazanırsa Alisson tarihin en pahalı kalecisi olacak.
    1. 19.7.2018
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