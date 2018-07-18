Santi Cazorla 636 gün sonra sahalarda
İspanyol futbolcu Santi Cazorla yaşadığı ayak bileği sakatlığı sonrası 636 günün ardından Villarreal formasıyla sahalara geri döndü.
Villarreal, Hercules ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kalırken, müsabakada milli futbolcu Enes Ünal da forma giydi.
- 18.7.2018 10:59
- Güncelleme: 19.7.2018 10:59
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Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
Toplam 1
Yorum
orman bu yardımcı hoca olayı beşiktaşın futboluna yansır şenol hocayıda etkiler türk hocalar bu tarz olaylara alışık değil bütün sezon triplerde
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İsmail Çipe kovalıyor
Toplam 1
Yorum
harun dışında kaleci alınacaksa alınmasın ismail psv mamaçında çok iyi bir kaleci olduğunu kanıtladı bence. ismi gecenlerden çok daha iyi durumda
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Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü
Toplam 2
Yorum
murat1903 bu sene tosic 5 mitroviç 4 vidayıda 22 sattık toplam 31 mıolyın kazanacaz ala ala bu adamımı alcaz ?
Santi Cazorla 636 gün sonra sahalarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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