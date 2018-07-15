West Ham, Anderson'u transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Anderson'u renklerine bağladı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Lazio takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, transfer için başkent temsilcisinin kasasından 36 milyon sterlin çıktığını, bu rakamın kulüp için rekor olduğunu yazdı.

Brezilya'nın 2016 yılında olimpiyat altını kazanan milli takım kadrosunda yer alan Anderson, Lazio ile çıktığı 177 maçta 34 gol attı.