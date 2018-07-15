West Ham, Anderson'u transfer etti – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    West Ham, Anderson'u etti

    West Ham, Anderson'u transfer etti

    ekibi, Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

    ekiplerinden , Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Anderson'u renklerine bağladı.

    ekibinden yapılan açıklamada, 'nın Lazio takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    İngiliz basını, için başkent temsilcisinin kasasından 36 milyon sterlin çıktığını, bu rakamın kulüp için rekor olduğunu yazdı.

    'nın 2016 yılında olimpiyat altını kazanan milli takım kadrosunda yer alan Anderson, Lazio ile çıktığı 177 maçta 34 gol attı.

    1. 15.7.2018 15:22
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