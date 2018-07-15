West Ham, Anderson'u transfer etti
Londra ekibi, Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Anderson'u renklerine bağladı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Lazio takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İngiliz basını, transfer için başkent temsilcisinin kasasından 36 milyon sterlin çıktığını, bu rakamın kulüp için rekor olduğunu yazdı.
Brezilya'nın 2016 yılında olimpiyat altını kazanan milli takım kadrosunda yer alan Anderson, Lazio ile çıktığı 177 maçta 34 gol attı.
- 15.7.2018 15:22
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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