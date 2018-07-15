Sarri dönemi – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    dönemi

    <a href="/index/sarri?id=07d5241f-ceb3-4b68-97ae-de1560ee226a" class="" rel="tag">Sarri</a> dönemi
    Conte'yi gönderen , 'den iki transfer birden yaptı. İtalyan çalıştırıcı Maurizo ile sözleşme imzalayan İngiliz devi, orta saha Jorginho'yu da (26) 64 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı.
    1. 15.7.2018
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