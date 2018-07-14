Chelsea, Sarri'ye emanet
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    , Sarri'ye emanet

    Chelsea, Sarri'ye emanet

    takımlarından 'nin yeni teknik direktörü oldu.

    , dün görevden alınan 'nin yerine bir diğer İtalyan 'yi getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki teknik adam Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Kariyerinde Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento ve Empoli kulüplerini çalıştıran Sarri'nin, son 3 sezondur başında bulunduğu , 2 kez İtalya ligini 2. sırada bitirmişti.

    Sarri, 2017'de 'nin (Serie A) en iyi teknik direktörü seçilmişti.

    1. 14.7.2018 12:44
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