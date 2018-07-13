Everton sosyal medya hesabından Cenk Tosun klibi paylaştı

Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.



İngiliz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sosyal medyadan 'Tosun Paşa' etiketiyle yayımladığı videoda Cenk Tosun'un idman görüntülerine yer verdi.



Geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk, 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Everton, yeni sezona 11 Ağustos'ta Wolverhampton deplasmanında başlayacak.