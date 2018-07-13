Everton sosyal medya hesabından Cenk Tosun klibi paylaştı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    hesabından klibi paylaştı

    Everton sosyal medya hesabından Cenk Tosun klibi paylaştı

    ekibi , hazırlıklarını 'da sürdürüyor.

    ekibi , hazırlıklarını 'da sürdürüyor.

    İngiliz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sosyal medyadan 'Tosun Paşa' etiketiyle yayımladığı videoda 'un idman görüntülerine yer verdi.

    Geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk, 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Everton, yeni sezona 11 Ağustos'ta Wolverhampton deplasmanında başlayacak.

    1. 13.7.2018 18:05
    2. Güncelleme: 13.7.2018 18:16
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