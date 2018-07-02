Sokratis Arsenal'de
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos'u Almanya'nın Borussia Dortmund takımından transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Borussia Dortmund, 30 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaştı.
Arsenal, Sokratis'in bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra ekibinin, Borussia Dortmund'a 20 milyon avro civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.
Kariyerinde ülkesinin AEK, Niki Volos, İtalya'nın Genoa, Milan, Almanya'nın Werder Bremen ve Borussia Dortmund kulüplerinde oynayan Sokratis, Yunanistan Milli Takımı formasını da 79 kez giydi.
- 2.7.2018 23:02
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Sokratis Arsenal'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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