Sokratis Arsenal'de – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Sokratis 'de

    Sokratis Arsenal'de

    ekiplerinden , Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos'u 'nın takımından etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile , 30 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaştı.

    Arsenal, Sokratis'in bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, ekibinin, Borussia Dortmund'a 20 milyon avro civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.

    Kariyerinde ülkesinin AEK, Niki Volos, 'nın Genoa, Milan, 'nın ve Borussia Dortmund kulüplerinde oynayan Sokratis, formasını da 79 kez giydi.

    1. 2.7.2018 23:02
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