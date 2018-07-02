Liverpool Salah transferini resmen duyurdu
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'ın sözleşmesini uzattı

    <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a>, <a href="/index/muhammed-salah?id=f9e699c2-7d49-4ec0-91b1-db042ac5a53f" class="" rel="tag">Muhammed Salah</a>'ın sözleşmesini uzattı

    ekiplerinden , Mısırlı golcüsü 'ın sözleşmesini uzattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığı bildirildi. İngiliz basını ise ile Salah'ın haftalığı 200 bin sterlin olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığını öne sürdü.

    Salah, geçen sezon formasıyla 52 maçta 44 gole imza attı.


    1. 2.7.2018 11:18
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