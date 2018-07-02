Liverpool, Muhammed Salah'ın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ın sözleşmesini uzattı.
Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığı bildirildi. İngiliz basını ise Liverpool ile Salah'ın haftalığı 200 bin sterlin olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığını öne sürdü.
Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla 52 maçta 44 gole imza attı.
- 2.7.2018 11:18
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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