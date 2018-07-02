Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığı bildirildi. İngiliz basını ise Liverpool ile Salah'ın haftalığı 200 bin sterlin olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığını öne sürdü.

Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla 52 maçta 44 gole imza attı.





