Mourinho'nun gözü eski öğrencisi Willian'da – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Mourinho'nun gözü eski öğrencisi 'da

    Mourinho'nun gözü eski öğrencisi Willian'da

    Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi 'nin 19 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan , yeni sezon için kadrosunu oluşturmaya başladı.

    Daha önce Shakhtar Donetks'ten Fred ve Porto'dan Dalot'u kadrosuna katan Manchester, gözünü bir başka Brezilyalı oyuncu 'a çevirdi. 'nin gazetesinin haberine göre , Brezilyalı oyuncu için 'ye 60 Milyon Euro'luk bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor. Haberde ayrıca, Willian'ı 'e getiren isim olan Jose Morinho'nun eski öğrencisiyle tekrardan çalışmak istediği ifade edildi. Brezilya ile 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden 29 yaşındaki kanat oyuncusu, dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren Brezilya-İsviçre karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Willian, ayrıca geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 55 maçta görev alırken, 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.

    1. 18.6.2018 10:15
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