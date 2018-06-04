Unai Emery'nin hedefindeki son isim Steven N'Zonzi
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery, transferde üçüncü hamlesine hazırlanıyor.
İspanyol çalıştırıcı, Borussia Dortmound'lu Sokratis Papasthapoulos ve Paris Saint-Germain'de oynayan genç futbolcu Yacine Adli ile temas kurduktan sonra üçüncü hamle olarak Sevilla'da forma giyen Steven N'Zonzi'nin transferini yapmak için kulüple temasa geçti.
Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, N'Zonzi'nin takım için değerli bir oyuncu olduğunu ve Fransız futbolcuyu takımda oynatmak istediğini belirtirken, gelecek tekliflere de açık olduklarını vurguladı.
- 4.6.2018 10:28
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Unai Emery'nin hedefindeki son isim Steven N'Zonzi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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