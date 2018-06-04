Unai Emery'nin hedefindeki son isim Steven N'Zonzi – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'nin hedefindeki son isim N'Zonzi

    Unai Emery'nin hedefindeki son isim Steven N'Zonzi

    takımlarından 'in yeni teknik direktörü , transferde üçüncü hamlesine hazırlanıyor.

    İspanyol çalıştırıcı, Borussia Dortmound'lu Sokratis Papasthapoulos ve Saint-Germain'de oynayan genç futbolcu Yacine Adli ile temas kurduktan sonra üçüncü hamle olarak Sevilla'da forma giyen N'Zonzi'nin transferini yapmak için kulüple temasa geçti.

    Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, N'Zonzi'nin takım için değerli bir oyuncu olduğunu ve Fransız futbolcuyu takımda oynatmak istediğini belirtirken, gelecek tekliflere de açık olduklarını vurguladı.

    1. 4.6.2018 10:28
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