Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva oldu
Temsilcimiz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva oldu.
SILVA EN SON WATFORD'U ÇALIŞTIRDIEverton'da Allardyce'ten boşalan göreve 40 yaşındaki teknik adam getrildi. Marco Silva, son olarak İngiliz ekibi Watford'u çalıştırmış, Ocak 2018'de buradaki görevinden ayrılmıştı.
YUNANİSTAN ŞAMPİYONLUĞU VAR
Sporting Lizbon ile 2014-15'te Portekiz Kupası'nı kazanan Marco Silva, 2015-16 sezonunda Olympiakos ile Yunanistan şampiyonu oldu.
- 31.5.2018 17:05
- Güncelleme: 31.5.2018 19:40
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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