Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva oldu – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'ın yeni teknik direktörü oldu

    Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva oldu

    Temsilcimiz 'un formasını giydiği 'ın yeni teknik direktörü oldu.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, teknik direktörlük görevi için Portekizli Marco Silva ile anlaşma sağlandığını resmen duyurdu. Devre arasında Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden Ada temsilcisi, sezon bitiminde teknik direktör Sam Allardyce ile yollarını ayırmıştı. , geçen sezon ligi 49 puanla 8. sırada tamamladı.

    SILVA EN SON WATFORD'U ÇALIŞTIRDI

    Everton'da Allardyce'ten boşalan göreve 40 yaşındaki teknik adam getrildi. Marco Silva, son olarak İngiliz ekibi Watford'u çalıştırmış, Ocak 2018'de buradaki görevinden ayrılmıştı.

    YUNANİSTAN ŞAMPİYONLUĞU VAR


    Sporting Lizbon ile 2014-15'te Portekiz Kupası'nı kazanan Marco Silva, 2015-16 sezonunda Olympiakos ile Yunanistan şampiyonu oldu.
    1. 31.5.2018 17:05
    2. Güncelleme: 31.5.2018 19:40
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